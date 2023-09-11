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Ансамбль имени Александрова выступил в Пхеньяне в честь 75-летия образования КНДР

22:52 11.09.2023
Ансамбль выступил в КНДР спустя почти 20 лет.
Ансамбль имени Александрова выступил в Пхеньяне в честь 75-летия образования КНДР
© Фото: Минобороны России
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Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова дал в Пхеньяне концерт, посвященный 75-й годовщине образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Ансамбль представил российское армейское искусство в КНДР спустя почти 20 лет. Ранее у коллектива состоялось 6 гастролей в Северную Корею: в 1962, 1986, 1991, 1998, 1999 и 2004 годах.

© Минобороны России

Торжественное мероприятие прошло в Главном зале Восточно-Пхеньянского Большого театра - главного театра Корейской Народно-Демократической Республики. Около двухсот артистов ансамбля исполнили двухчасовую программу, в которой прозвучали широко известные корейскому народу песни, в том числе «Священная война», «Нам нужна одна победа», «Соловей», «День Победы». Были исполнены и другие военные и национальные песни, показывающие горячую любовь российской армии и народа к Родине.

Концерт завершился произведениями «Дружба наша на века» и «Подмосковные вечера» и заслужил похвалу зрителей.

В качестве зрителей присутствовали партийные и правительственные работники, представители военных ведомств и сферы искусства, а также российские дипломаты.

© Минобороны России

Легендарный российский военный коллектив отметит 95 лет со дня образования 12 октября. Ансамбль выступал в 78 странах мира - в Восточной и Западной Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшее время. Председатель Корейской Народно-Демократической Республики посетит РФ по приглашению Владимира Путина.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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