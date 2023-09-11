Ансамбль имени Александрова выступил в Пхеньяне в честь 75-летия образования КНДР

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Торжественное мероприятие прошло в Главном зале Восточно-Пхеньянского Большого театра - главного театра Корейской Народно-Демократической Республики. Около двухсот артистов ансамбля исполнили двухчасовую программу, в которой прозвучали широко известные корейскому народу песни, в том числе «Священная война», «Нам нужна одна победа», «Соловей», «День Победы». Были исполнены и другие военные и национальные песни, показывающие горячую любовь российской армии и народа к Родине.

Концерт завершился произведениями «Дружба наша на века» и «Подмосковные вечера» и заслужил похвалу зрителей.

В качестве зрителей присутствовали партийные и правительственные работники, представители военных ведомств и сферы искусства, а также российские дипломаты.