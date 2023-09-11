Ансамбль имени Александрова выступил в Пхеньяне в честь 75-летия образования КНДР
Ансамбль выступил в КНДР спустя почти 20 лет.
© Фото: Минобороны России
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова дал в Пхеньяне концерт, посвященный 75-й годовщине образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
Ансамбль представил российское армейское искусство в КНДР спустя почти 20 лет. Ранее у коллектива состоялось 6 гастролей в Северную Корею: в 1962, 1986, 1991, 1998, 1999 и 2004 годах.