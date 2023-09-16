Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили фрегат ТОФ «Маршал Шапошников»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», который находится в бухте Улисс во Владивостоке. На борту их встретил командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов.

Гостям рассказали о характеристиках корабля и противолодочного вооружения, состоящего из четырехтрубных торпедных аппаратов и реактивных бомбометов РБУ-6000. В качестве докладчика выступал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Михаил Шапошников» стал фрегатом совсем недавно, после модернизации, которую провели несколько лет назад. В середине 1980-х годов он был построен как большой противолодочный корабль проекта 1155. Теперь же он как фрегат способен вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями, а в состав его вооружения вошли комплексы «Калибр-НК» и «Уран». Это существенно повысило огневую мощь корабля.

Ранее Ким Чен Ыну и Сергею Шойгу представили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Они ознакомились с ним в ходе посещения аэродрома Кневичи во Владивостоке.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.