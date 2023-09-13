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Путин и Ким Чен Ын пообщались на космодроме «Восточный»

Вероника Волосунова
07:34 13.09.2023
Лидеры России и КНДР встретились на космодроме «Восточный».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели короткий диалог на космодроме «Восточный» до переговоров.

Церемония встречи прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Ожидается, что Путин и Ким Чен Ын осмотрят космодром «Восточный», а затем проведут переговоры.

Лидер КНДР прибыл на поезде на ж/д станцию космодрома. К его вагону был подан трап с красной дорожкой, с двух сторон от которого стояли военнослужащие почетного караула ВВО с флагами России и КНДР. Ким Чен Ына пригласил с визитом в Россию лично Путин.

По данным пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на переговорах, которые состоятся как в составе делегаций, так и тет-а-тет, Путин и Ким Чен Ын обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены.

Южнокорейское СМИ «Ренхап» отметило, что своим визитом лидер Северной Кореи продемонстрировал приоритет связей с Россией.

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