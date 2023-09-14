Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку от скафандра и карабин

По словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, Путин также получил подарки от лидера КНДР, среди которых был сделанный северокорейскими мастерами карабин.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время визита председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию подарил ему перчатку от космического скафандра и карабин.

«Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить», - сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что подаренная лидеру Корейской Народно-Демократической Республики перчатка от скафандра несколько раз побывала в космосе, а карабин отечественного производства имеет высочайшее качество.

Дмитрий Песков отметил, что глава Российского государства с северокорейской стороны также получил подарки, среди которых был карабин, сделанный местными мастерами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что не планируется ответный визит Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику.