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Ким Чен Ын выразил готовность вместе с Россией бороться с империализмом

Алексей Курильченко
08:52 13.09.2023
Глава КНДР заявил о готовность поддерживать Россию и развивать с ней отношения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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КНДР готова развивать отношения с Россией и совместно бороться с империализмом ради строительства суверенных государств. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Госсовета КНДР Ким Чен ЫН.

«Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности. Мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали Путина и правительство России. Я надеюсь мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», - заяви глав КНДР на встрече с Путиным.

Напомним, что в Приамурье проходит встреча Путина и Ким Чен Ына. Особое внимание в ходе визита северокорейского лидера уделялось российской космической отрасли. Ким Чен Ыну провели экскурсию по космодрому Восточный и представил современные стартовые комплексы ракет «Ангара» и «Союз-2».

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