Армия Провал Запада и мощь армии РФ: о чем говорили Путин и Шойгу на Коллегии МО Виталий Акиньшин Попытки Запада нанести России военное, стратегическое поражение, снабжая киевский режим оружием и информацией, разбились о стойкость и мужество российских солдат. Украина несет тяжелые потери, в значительной степени растратила все поставленные резервы, а наша армия полностью владеет инициативой. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На трибуну Национального центра управления обороной Владимир Путин поднимается вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генерального штаба Валерием Герасимовым. В зале командующие всех округов, родов и видов войск, министры, руководители основных органов исполнительной власти. И, прежде чем начать подведение итогов работы оборонного ведомства, верховный главнокомандующий поблагодарил бойцов, которые сейчас с оружием в руках защищают интересы страны, а еще простых граждан России, которые оказывают военным огромную поддержку. «Особые слова благодарности всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне специальной военной операции, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп в наших западных приграничных регионах. И конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа - поддержку защитников Отечества. Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минутой молчания», - заявил Путин. Минувший год, по словам Владимира Путина, показал, что Запад продолжает вести против России гибридную войну. Киевскому режиму открыто поставляются самые современные вооружения и боеприпасы, а также оперативная разведывательная информация, собираемая, в том числе с помощью американских и европейских спутников. Но все попытки нанести нам военное поражение, говорит Путин, разбились о мужество и стойкость нашего солдата и мощь вооруженных сил. «На линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции. Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул. Интенсивные боевые действия в зоне СВО выявили и проблемы, которые необходимо решать в самые кратчайшие сроки. Это касается и работы систем связи, средств разведки, применения целеуказания и контрбатарейной борьбы. Необходимо серьезно нарастить и глобальную спутниковую группировку. Нарастить выпуск вооружения, боеприпасов и, конечно же беспилотных систем. Требует совершенствования и работа ПВО. Конечно, наши известные системы - "Панцири", "Буки", С-300, С-400 - работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера и так далее, какие-то маленькие дрончики, которые летают - нет, оказалось, что и это наносит ущерб, и это нельзя ни в коем случае пропускать», - заявил Путин. Беспилотники самых разных видов, размеров и назначения в одном месте. На первом этаже здания на Фрунзенской набережной была развернута настоящая выставка того, что российская армия уже получает или начинает получать в свое распоряжение. В атриуме национального центра управления обороной Владимиру Путину показали самые разные образцы вооружения. От перспективных, до обновленных, с учетом опыта специальной военной операции. Например, как 120-миллиметровый миномет на шасси автомобиля УАЗ. Или новые, перспективные снайперские винтовки разных калибров. Конечно же, гроза украинской бронетехники, барражирующий боеприпас «Ланцет» Х-52. Отдельное внимание президент обратил на медицинский стенд. Особенно, на бронеавтомобиль для эвакуации раненых с поля боя и скорейшего оказания первой медицинской помощи. «Мы не можем себя так вести как эти временщики на Украине, которые как раз в тех же Крынках, на произвол судьбы бросают. За своих людей не считают», - сказал Путин. Именно с ситуации в зоне СВО, начал свой доклад Сергей Шойгу. По словам министра обороны с начала СВО российскими войсками освобождена территория, в пять раз превышающая ту, что Донецкая и Луганская народные республики занимали до начала боевых действий. Все это время, говорит Сергей Шойгу, военные НАТО напрямую участвуют в конфликте. Они непосредственно управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и РСЗО. Это известно по радиоперехватам, где слышится речь американцев, англичан и поляков. Киевский режим и его западные хозяева искренне рассчитывали на так называемый летний контрнаступ. Собранные при помощи Запада серьезные силы планировали прорвать оборону российских войск и выйти к Азовскому мору, тем самым перерезать сухопутный коридор в Крым. Но грамотно выстроенная оборона стала для ВСУ непреодолимой преградой. «4 июня вооруженные силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери: 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard», - заявил Шойгу. Всего с начала СВО, по данным министерства обороны, потери ВСУ, убитыми и ранеными, превысили 383 тысячи военнослужащих, 14 тысяч танков, БТР и БМП, семь с половиной тысяч артиллерийских орудий. Большинство наемников, которые устремились на Украину, ликвидированы. Почти полторы тысячи боевиков из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании. Все это время командование российских сил внимательно изучало тактику действий противника и, в кратчайшие сроки сумело перестроить, на поле боя, действия своих подразделений. «Серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации. Пересмотрели подходы по формированию резервов. В результате в каждой армии имеется свой резервный полк. В ходе спецоперации начали применять системы противовоздушной обороны комплексно. За счет этого значительно возросли их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения», - заявил Шойгу. По словам министра обороны, в этом году были предприняты беспрецедентные шаги по перевооружению армии и флота. Оборонно-промышленный комплекс страны, в четыре раза нарастил производство вооружения и боеприпасов. В пять-шесть раз с начала СВО увеличен выпуск танков, беспилотников почти в 17, а боеприпасов в 17,5 раз. Образцы вооружения, которые разрабатывались и испытывались, в обычных условиях, пять-восемь лет, сегодня поступают в серийное производство уже течение четырех-семи месяцев. Такого, по словам Шойгу, не было со времен Великой Отечественной войны. «В целом опыт спецоперации показал, что Вооруженные Силы Российской Федерации способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих. На сегодня Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», - заявил Шойгу. В Ракетных войсках стратегического назначения, по словам министра обороны, в этом году завершено перевооружение новейшего ракетного комплекса «Авангард» с управляемым гиперзвуковым блоком. Продолжается оснащение комплексом «Ярс». Завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев ТУ-160М в авиационные стратегические силы. А ВМФ России в свой состав приняли атомный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр третий», вооруженный баллистическими ракетами «Булава». За 2023 год в Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и БТР. ВКС России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитно-ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. Увеличивается и сама численность вооруженных сил страны. «Сформированы, полностью укомплектованы, оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков. С 1 декабря приступили к выполнению вашего, Владимир Владимирович, поручения по наращиванию Вооруженных Сил до одного миллиона 320 тысяч человек. Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных Сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих», - заявил Шойгу. В следующем году в РВСН на боевое дежурство будет поставлен стратегический ракетный комплекс «Сармат». Дальняя авиация получит еще один ТУ-160М. Флот примет атомный подводный ракетный крейсер «Князь Пожарский», три подводные лодки и 11 надводных кораблей. Перед оборонкой стоит задача значительно нарастить производство высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», почти в два раза увеличить поставки ракет и боеприпасов. А численность контрактников увеличить до 745 тысяч. Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, добиться этого так и не удалось. Минобороны продолжает наращивать темпы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Об этом говорил на коллегии Сергей Шойгу, об этом же начальник генерального штаба Валерий Герасимов заявил на брифинге для иностранных военных атташе. «Особое внимание уделялось закреплению надежных и взаимовыгодных двусторонних отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, а также с дружественными государствами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Продолжается курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией. Налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР», - заявил Герасимов. Уже в конце открытой части коллегии, Владимир Путин вновь взял слово и вновь вернулся к причинам конфликта, который сейчас переживает страна. По словам президента, планы по развалу и уничтожению России на западе начали строить сразу после развала Советского Союза, и основное внимание было обращено именно на Украину, сделав ставку на националистов. Постепенно нацистов вели к власти, из таких как Бандера искусственно сделали национальных героев. Но прийти к власти через выборы не позволяло население юго-востока Украины. Тогда, Запад толкнул своих киевских марионеток на радикальные действия. «Мы сделали все на протяжении десятилетий для того, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому. На что пошли в конце концов? На госпереворот. Да, конечно, там масса была проблем на Украине. Но зачем же госпереворот? Идите на выборы, о чем нам все время говорили: только политическими средствами, только так, только в рамках Конституции! Где все это? Неохота здесь - камера работает - жесты определенные показывать, да? Но вы понимаете, какие жесты мне сейчас хочется показать. Вот что они нам показали. С упором на эти националистические агрессивные силы и совершили госпереворот», - заявил Путин. А совершили госпереворот, по словам президента, для того, чтобы затащить Украину в НАТО. Тогда, вспоминает Путин, Запад пытался убедить его, что если Украину и примут, то совсем не скоро. И России это, якобы, не угрожает. Но, вначале 90-х Запад уже давал обещания Горбачеву, о нерасширении на восток. В итоге это стало одним из самых циничных обманов. «В 1991 году еще сказали: ни дюйма на восток. Хрена с два, "ни дюйма" - вот они, уже у нашего забора, здесь торчат. И торчали. Прибалтику забрали, всю Восточную Европу забрали. Тоже - зачем? Были всякие разные предложения, вполне приемлемые для всех. Просто - я много раз уже говорил, и здесь повторю - такая страна, как Россия, не нужна слишком большая. Поделить надо, себе подчинить кусками, как они кусками себе Европу подчиняют», - заявил Путин. В 2014 году, против не пожелавшего идти западным путем Донбасса, США и НАТО руками Киева развязали войну. Россия, говорит Путин, просто не могла оставаться в стороне, глядя, как уничтожают русский народ на Украине. «Просто мы по-другому себя вести уже не могли - или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд, наше, исконно российское. Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально. По сути, они не дали, лишили нас шансов нормальным, политическим образом выстраивать отношения с этой страной. Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. В 2014 году совершили госпереворот, и все - и дальше пошли по этому беспределу. Просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», - заявил Путин. США сейчас активно распространяют ложь, о том, что Россия якобы, после победы на Украине планирует напасть на европейские страны. Нам, европейские страны, отвечает на эти обвинения Путин, никогда не нужны были, не нужны сейчас, не нужны будут и в будущем. По Украине, Россия всегда готова договариваться, но только исходя из своих национальных интересов. Это, говорит Путин, невозможно будет сделать без Вооруженных сил - крепких, надежных, хорошо вооруженных и мотивированных. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика