Шойгу заявил, что потери ВСУ за время СВО превысили 383 тысячи убитыми и ранеными

По словам Шойгу, в частности, ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск за время специальной военной операции превысили 383 тысячи убитыми и ранеными. Об этом глава МО РФ заявил на расширенной коллегии Минобороны России.

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров», - сказал глава МО РФ.

Министр обороны России также отметил, что среди потерь украинской армии с начала спецоперации - 553 самолета, 259 вертолетов, а также 7,5 тысячи орудий, полевой артиллерии и РСЗО.

На ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году выступил и президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.