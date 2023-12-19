Армия Путин осмотрел новые образцы современной военной техники в НЦУО Андрей Аркадьев Ранее президент провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин осмотрел выставку современной техники и вооружения в Национальном центре управления обороной (НЦУО) и ознакомился с новыми образцами. Сегодня в НЦУО глава Российского государства провел расширенное заседание коллегии Минобороны. На мероприятии основной доклад зачитает министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе заседания особое внимание уделялось ситуации в зоне специальной военной операции. Также подводились итоги деятельности ВС РФ ставились задачи на следующий год. Кроме того, президент вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся военнослужащим. Путин отметил, что удостоенные звания Героя РФ бойцы действовали на самых сложных участках, и делали это мужественно и профессионально. Экспертное мнение и аналитика