Шойгу заявил об освобождении территорий в пять раз больше, чем ЛДНР до спецоперации

После референдумов в состав РФ вошли четыре субъекта обще площадью более 83 тысяч квадратных километров, заявил министр обороны.

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В ходе проведения специальной военной операции российские войска освободили территорию, в пять раз превосходящую площадь Донецкой и Луганской народных республик до февраля 2022 года. Об этом заявил Министр обороны России Сергей Шойгу.

«Российским группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции. В состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров с населением около пяти миллионов человек», - заявил Шойгу, выступая на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ.

Также Шойгу заявил, что Азовское море стало внутренним морем России. Глава оборонного ведомства дал оценку событий в зоне специальной военной операции в Приазовье.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов