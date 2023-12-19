Шойгу заявил об освобождении территорий в пять раз больше, чем ЛДНР до спецоперации
В ходе проведения специальной военной операции российские войска освободили территорию, в пять раз превосходящую площадь Донецкой и Луганской народных республик до февраля 2022 года. Об этом заявил Министр обороны России Сергей Шойгу.
«Российским группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции. В состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров с населением около пяти миллионов человек», - заявил Шойгу, выступая на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ.
Также Шойгу заявил, что Азовское море стало внутренним морем России. Глава оборонного ведомства дал оценку событий в зоне специальной военной операции в Приазовье.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов