Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ не могла смотреть, как США забирают то, что является исконно российским, съедают и «чавкают». Он подчеркнул, что Россия действовала единственным возможным образом.
«Мы по-другому себя вести не могли. Или нужно было сдать все? И смотреть, как они чавкают, съедая все подряд. Наше, исконно российское. Мы не могли так поступить», - подчеркнул президент.
По его словам, Соединенные Штаты и так добились многих поставленных целей - разъединили Россию и Украину, разорвали отношения РФ со странами Европы. Москва не могла действовать иначе, позволяя Вашингтону забрать большее, объяснил Путин. И власти США действовали осознанно, когда провоцировали Россию.
«Они понимали, что мы не можем по-другому поступить, но делали это специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт», - подытожил он.
Ранее Путин заявил, что только Россия могла гарантировать суверенитет и целостность Украины. Именно она, по его словам, защитила западную часть страны от поглощения Польшей и другими странами после Второй мировой войны.