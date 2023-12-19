Он подчеркнул, что США специально провоцировали Россию на решительные действия и втащили ее в конфликт с Европой.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ не могла смотреть, как США забирают то, что является исконно российским, съедают и «чавкают». Он подчеркнул, что Россия действовала единственным возможным образом.

«Мы по-другому себя вести не могли. Или нужно было сдать все? И смотреть, как они чавкают, съедая все подряд. Наше, исконно российское. Мы не могли так поступить», - подчеркнул президент.

По его словам, Соединенные Штаты и так добились многих поставленных целей - разъединили Россию и Украину, разорвали отношения РФ со странами Европы. Москва не могла действовать иначе, позволяя Вашингтону забрать большее, объяснил Путин. И власти США действовали осознанно, когда провоцировали Россию.

«Они понимали, что мы не можем по-другому поступить, но делали это специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт», - подытожил он.

Ранее Путин заявил, что только Россия могла гарантировать суверенитет и целостность Украины. Именно она, по его словам, защитила западную часть страны от поглощения Польшей и другими странами после Второй мировой войны.