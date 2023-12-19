Шойгу: в 2023 году численность ВС РФ доведена до 1 150 000 военнослужащих

Сергей Шойгу подчеркнул, что все планы по комплектованию армии и флота в текущем году полностью выполнены.

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В 2023 году численность Вооруженных сил была доведена до 1 150 000 военнослужащих. Тем самым, все планы по комплектованию армии и флота России были полностью выполнены. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания Коллегии оборонного ведомства.

«Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих. Сформированы, полностью укомплектованы, оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей в том числе - четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков», - заявил Шойгу.

Минобороны РФ с 1 декабря приступило к выполнению поручения президента по наращиванию Вооруженных сил до 1 320 000 человек. Также продолжается формирования Ленинградского и Московского военных округов на фоне вступления в НАТО Финляндии и предстоящего вступления Швеции. При их формировании также учитывается и договоренность между Вашингтоном и Хельсинки об использовании американцами финских военных объектов.

Также Шойгу заявил, что в 2023 году на военную службу принято около 490 тысяч контрактников и добровольцев.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов