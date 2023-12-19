Шойгу констатировал, что сегодня российская армия самая боеспособная в мире

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На сегодняшний день российская армия стала самой боеспособной и подготовленной в мире. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны РФ.

«В целом опыт спецоперации показал, что Вооруженные силы Российской Федерации способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих. На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющее передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», - заявил Шойгу.

Также министр обороны РФ заявил, что отечественный ОПК производит больше вооружений, чем все страны НАТО. Объем производимой по гособоронзаказу военной продукции вырос в три раза.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов