Путин констатировал крушение мифа о неуязвимости западной военной техники

Владимир Путин заявил, что Россия при этом обладает лучшими образцами военной техники и вооружения в отдельных областях - например, в ПВО.

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Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул во время проведения специальной военной операции. Она же показала лучшие стороны отечественного вооружения. Об это заявил президент России Владимир Путин.

«Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата. Столкнулись с мощью наших Вооруженных сил, потенциалом промышленности и оборонных производств», - заявил Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

При этом, добавил президент, СВО показала и проблемы, которые нужно исправить - среди них недоставки систем связи и необходимость применения современных средств разведки.

Также Путин заявил, что Россия обладает самыми лучшими в мире системами противовоздушной обороны, которые проявили себя в зоне СВО.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.