Армия Путин заявил, что России необходимо наращивать спутниковую группировку Владимир Путин заявил это, открывая расширенное заседание коллегии Минобороны России. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне. Необходимость укрепить российскую группировку космических аппаратов, которые должны обеспечивать космическую связь, выявила военная операция по защите Донбасса. «Нужно серьезно перестраивать работу систем связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне», - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Глава Российского государства указал на необходимость роста производства и поставок высокоточных снарядов, беспилотников, совершенствования работы сил ПВО. Комментируя ситуацию в зоне спецоперации, Путин отметил, что наши военные владеют инициативой в зоне боевых действий. В отдельных местах ВС РФ придерживаются тактики активной обороны, а в других улучшают позиции. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика