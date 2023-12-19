В стране и мире Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой и страны НАТО ей не нужны По словам президента, США всегда старались рассорить Европу с Россией. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой и страны НАТО ей не нужны. Об этом он сообщил на коллегии Минобороны РФ. Экспертное мнение и аналитика