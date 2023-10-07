Иран поддержал атаки палестинцев по Израилю

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Иранская сторона поддержала ракетные удары по Израилю, которые были произведены со стороны сектора Газа. Об этом заявил советник верховного лидера Исламской республики генерал-майор Рахим Сафави, отметив, что Тегеран останется с палестинскими бойцами до окончательного освобождения Палестины и Иерусалима.

«Конечно, с поборниками за святую землю (Палестину. - Прим. ред.) также стоят плечом к плечу и великомученики, такие как Касем Сулеймани, и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима», - передает его слова информационное агентство иранских студентов (ISNA).

Сегодня утром палестинцы выпустили десятки ракет в сторону Израиля. Атака пришлась на юг и центр страны. В связи с этим израильский премьер Биньямин Нетаньяху в срочном порядке выехал в Тель-Авив.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии боевой готовности. Военные обвинили в массированном ракетном обстреле израильской территории палестинское исламистское движение ХАМАС. ЦАХАЛ также сообщил о проникновении на территорию Израиля террористов из Газы. Военнослужащие предписали мирным гражданам южных и центральных районов государства находиться поблизости от убежищ, а в прилегающей к сектору Газа местности - оставаться в убежищах. На всей территории Израиля было объявлено чрезвычайное положение.

Кроме того, ХАМАС заявило, что начало масштабную операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля, сообщает Al Jazeera. Глава военного крыла Мухаммад ад-Дейф призвал всех палестинцев взяться за оружие. Он также обвинил Израиль в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. Иерусалим в качестве ответной меры начал операцию «Железные мечи».

В МИД России призвали Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем. По данным Ассоциации Туроператоров, в настоящее время в Израиле находится около 100 организованных туристов из РФ. Однако количество самостоятельных путешественников неизвестно. В российском посольстве в Израиле сообщили, что к настоящему моменту данных о россиянах, которые могли бы пострадать в результате обострения ситуации, нет. Как уточнили в диппредставительстве, обращений от россиян пока не поступало.