В МИД РФ призвали Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Москва выражает серьезную озабоченность из-за резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По словам дипломата, российская сторона подтверждает принципиальную позицию о том, что данный кризис, который продолжается в течение последних 75 лет, не может быть решен силовыми методами. Москва настаивает на урегулировании коллизии исключительно дипломатическим путем с помощью налаживания переговорного процесса на известной международно-правовой основе, которая предусматривает установление палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что произошедшее стало прямым следствием «хронического невыполнения» соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН, а также блокирования странами коллективного Запада работы ближневосточного «квартета» международных посредников, в состав которого входят Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и ООН.

В МИД РФ призвали противоборствующие стороны к немедленному прекращению огня и отказу от насилия.

Напомним, сегодня утром десятки ракет были выпущены со стороны сектора Газа в сторону Израиля. Удары пришлись на юг и центр страны. В ответ армия обороны Израиля, которая была приведена в состояние боеготовности, сообщила об ударах по целям на территории сектора Газа. В посольстве России в Израиле сообщили, что к настоящему моменту информации о россиянах, которые могли бы пострадать в результате обострения ситуации, нет. По данным дипмиссии, обращений от граждан РФ пока не поступало.