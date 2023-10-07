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Армия обороны Израиля приведена в состояние боеготовности, говорится в сообщении вооруженных сил страны.

Там констатировали, что этим утром организация ХАМАС начала обстреливать ракетами территорию Израиля со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщается о проникновении боевиков. Соответствующие кадры публиковали очевидцы в соцсетях.

«Гражданские лица в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа - внутри убежищ», - заявили военные.

На данный момент глава Генштаба оценивает ситуацию, а также утверждает план действий.

В ЦАХАЛ заявили, что организация понесет ответственность за произошедшее.