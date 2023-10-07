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Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа

Владимир Рубанов
11:06 07.10.2023
Министр обороны Йоав Галлант выразил уверенность, что Израиль выиграет эту войну.
© Видео: ASSOCIATED PRESS © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press
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Армия обороны Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в секторе Газа. Очевидцы сообщили информационному агентству Reuters, что в городе Газа слышны взрывы.

Министр обороны Йоав Галлант заявил, что палестинское движение ХАМАС совершило «серьезную ошибку», начав войну против Израиля. Он выразил уверенность, что государство выиграет эту войну.

Утром 7 октября палестинские боевики совершили крупнейшую атаку на Израиль за последние годы. Ракетный обстрел начался из нескольких мест в секторе Газа с 06:30 утра по местному времени (совпадает с московским) в субботу и продолжался почти полчаса.

Движение ХАМАС сообщило о пуске 5 тысяч ракет и начале антиизраильской операции «Буря Аль-Аксы». Убита по меньшей мере одна женщина и ранены еще 15, сообщила Al Jazeera.

Палестинские боевики проникли в южные районы юга Израиля. Сообщалось о боях в городе Сдерот, захвате израильского танка и военных автомобилей.

После этого израильская армия сообщила об ответных ударах в анклаве.

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