ХАМАС объявил о начале операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля

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Контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС заявило, что начинает масштабную операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля, сообщает Al Jazeera. Глава военного крыла Мухаммад ад-Дейф призвал всех палестинцев взяться за оружие.

Ад-Дейф обвинил Израиль в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. Запущенные утром 5 тысяч ракет стали началом операции, заявил он. Глава военного крыла назвал этот день началом «величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле».

В палестинском военизированным движении «Исламский джихад»* заявили, что присоединяются к действиям ХАМАС, сообщил телеканал.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС совершил «серьезную ошибку», начав войну против Израиля. Он выразил уверенность, что государство Израиль выиграет эту войну.

Сообщается, что вооруженные боевики открыли огонь по прохожим в городе Сдерот на юге Израиля, такие кадры распространяются в соцсетях. Еще одно видео показало горящий израильский танк.

* - движение «Исламский джихад - Джамаат моджахедов» признано террористическим и запрещено в РФ.