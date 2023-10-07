Чрезвычайное положение объявлено на всей территории Израиля

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны.

© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press

Чрезвычайное положение было объявлено на всей территории Израиля, такое решение принято министром нацбезопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, передает издание Haaretz.

«Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на всей территории Израиля», - сообщает газета.

Напомним, сегодня утром стало известно о массированном ракетном обстреле Израиля со стороны сектора Газа, позже появились сообщения о проникновении палестинских боевиков на территорию страну.

Впоследствии Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии войны.

Журналист-международник, политолог Федор Лукьянов объяснил, почему для организации ХАМАС атака на Израиль выгодна именно сейчас.