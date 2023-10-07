В Израиле находятся около 100 организованных туристов из России

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На данный момент в Израиле находится около 100 организованных туристов из России. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров. При этом же количество самостоятельных путешественников неизвестно.

Данных о пострадавших гражданах РФ нет. Российские дипломаты призвали соотечественников, находящихся на юге страны, оставаться в безопасных местах.

Ранее из-за атаки палестинского движения ХАМАС на всей территории Израиля объявили чрезвычайное положение. В свою очередь, в ЦАХАЛ объявили о проведении контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что страна находится в состоянии войны. По его словам, противники страны заплатят цену, которую не знали.