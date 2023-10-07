В Израиле находятся около 100 организованных туристов из России
В АТОР сообщили, что количество самостоятельных путешественников неизвестно.
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press
На данный момент в Израиле находится около 100 организованных туристов из России. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров. При этом же количество самостоятельных путешественников неизвестно.
Данных о пострадавших гражданах РФ нет. Российские дипломаты призвали соотечественников, находящихся на юге страны, оставаться в безопасных местах.
Ранее из-за атаки палестинского движения ХАМАС на всей территории Израиля объявили чрезвычайное положение. В свою очередь, в ЦАХАЛ объявили о проведении контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что страна находится в состоянии войны. По его словам, противники страны заплатят цену, которую не знали.