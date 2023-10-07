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Нетаньяху срочно выехал в Тель-Авив после обстрелов со стороны Газы

Владимир Рубанов
08:36 07.10.2023
Армия обороны Израиля обвинила в ракетой атаке ХАМАС.
© Видео: ASSOCIATED PRESS © Фото: ASSOCIATED PRESS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведет в Тель-Авиве срочное совещание с руководством силовых структур страны, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства. Он уже срочно выехал в этот город.

Совещание пройдет на фоне начавшегося в утром 7 октября ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Сообщается, что Нетаньяху осведомлен о деталях атаки и в ближайшие часы обсудит ситуацию с руководством системы безопасности.

Тем временем Армия обороны Израиля объявила состояние боевой готовности, говорится в сообщении ведомства. Военные обвинили в массированном ракетном обстреле израильской территории организацию ХАМАС. Она столкнется с последствиями и ответственностью за эти события, говорится в заявлении.

Армия сообщает о проникновении террористов на израильскую территорию в нескольких местах. Жителям южных и центральных районов страны предписано находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, - внутри убежищ.

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