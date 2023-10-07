Ракетный обстрел со стороны сектора Газа обрушился на Израиль

Воздушная тревога объявлена в Центральном и Южном Израиле. В том числе в Тель-Авиве.

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Десятки ракет выпущены со стороны сектора Газа в сторону Израиля, сообщает РИА Новости. Удары пришлись на юг и центр страны, в том числе Тель-Авив.

Воздушная тревога объявлена в Центральном и Южном Израиле. Сирены звучат в нескольких районах Тель-Авива, в его ближайших пригородах и в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, сообщает ТАСС.

Над Израилем работает ПВО. Ракеты продолжают лететь.