ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля террористов из Газы

Армия обороны Израиля обвинила организацию ХАМАС ответственной за сегодняшнее нападение и пообещала ей последствия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Армия обороны Израиля объявила состояние боевой готовности и сообщила о проникновении террористов на израильскую территорию в нескольких местах одновременно с ракетной атакой со стороны сектора Газы.

Военные предписали мирным жителям южных и центральных районах страны находиться поблизости от убежищ, а в прилегающем к сектору Газа районе - оставаться в убежищах.

Армия обороны Израиля обвинила организацию ХАМАС ответственной за сегодняшнее нападение и пообещала ей последствия и ответственность за эти события.

В некоторых израильских населенных пунктах идут уличные бои, сообщают очевидцы в соцсетях.