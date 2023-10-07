Посольство РФ в Израиле заявило, что обращений от россиян пока не поступало

Дипмиссия находится в контакте с компетентными израильскими службами.

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В посольстве РФ в Израиле сообщили «Звезде», что к настоящему моменту информации о гражданах России, которые могли бы пострадать в результате обострения ситуации, нет.

Обращений от россиян пока не поступало, уточнили в дипломатическом представительстве.

«Консульский отдел Посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами», - заявили в посольстве.

Российское посольство рекомендовало всем гражданам соблюдать указания израильских военных - оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления властей.

Этим утром ракетный обстрел со стороны сектора Газа обрушился на Израиль. Премьер Биньямин Нетаньяху в связи с этим срочно отправился в Тель-Авив, появились первые сообщения о погибших и пострадавших.

ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля террористов из Газы. Позже армия Израиля начала наносить ответные удары.