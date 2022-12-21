Реформы призыва, ядерная триада и спецоперация: о чем говорили Шойгу и Путин на коллегии Минобороны

В ходе мероприятия президент и министр обороны обозначили ключевые задачи, которые должно выполнить оборонное ведомство, указали на пути дальнейшего развития российской армии, а также сообщили о ходе специальной военной операции на Украине.

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Коллегия МО РФ

Президент России Владимир Путин 21 декабря провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны и подвел итоги деятельности Вооруженных сил за уходящий год. Также он поставил задачи на будущий год. Говорил президент и о спецоперации, а также о проведенной мобилизации. С объемным докладом выступил и Сергей Шойгу. Министр обороны, в частности, отметил необходимость реформ в армии с учетом расширения блока НАТО.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших бойцах. Обращаясь к собравшимся, Верховный главнокомандующий отметил - возможности армии и флота, в том числе стратегических ядерных сил, увеличиваются.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон"... Актуальная задача - совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах», - заявил Путин.

Президент отметил, что на поле боя не может быть мелочей и призвал обратить особое внимание на экипировку и снаряжение военнослужащих, обеспечить их современными медицинскими аптечками, средствами защиты и техникой. Как подчеркнул глава государства, средства на это есть.

«Все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным, надежным. А снабжение осуществляться из реальных потребностей. Если какие-то нормативы устарели, их нужно менять. Быстро! Хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генштаба, всех командиров - у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна дает, все что армия просит. Все!», - заявил Путин.

Глава государства заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы - нужны системные решения, чтобы их устранить.

«Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с региональными властями. Обновления требует система организации граждан и территориальной обороны, взаимодействия с промышленностью. Следует улучшить систему накопления и хранения вооружений и техники, развертывания частей и соединений по мобилизации», - заявил Путин.

В завершении своего выступления Владимир Путин передал слово министру обороны. Сергей Шойгу заявил, что участникам спецоперации приходится бороться не только с украинскими националистами, но и с силами коллективного Запада. По его данным, на передовой со стороны Киева находятся штабные офицеры, артиллеристы и другие военные специалисты НАТО.

«Сегодня на Украине российским военнослужащим противодействуют объединенные силы Запада. США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию, направляют советников и наемников, ведут против нас информационную и санкционную войну. Украинское руководство прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Всего этого западные страны стараются не замечать, как и элементы ядерного шантажа, например провокации в отношении Запорожской атомной электростанции и сценарий подготовки так называемой "грязной ядерной бомбы», - заявил Шойгу.

После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине. Причина - профинансированный западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы. Это спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе.

«Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров. Российские войска продолжают уничтожать цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанные с ними объекты, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины, при этом принимаются исчерпывающие меры по предотвращению гибели населения. В результате, вооруженные силы Украины понесли значительные потери, существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожены», - заявил Шойгу.

Министр отметил, что наши ядерные силы поддерживаются на уровне, который позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. В 2023 году на боевое дежурство должны встать 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат». В состав авиационных стратегических сил планируется принять три стратегических ракетоносца Ту-160М. А в составе флота появятся атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

«В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта Борей А "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава"», - добавил Шойгу.

Как сказал Сергей Шойгу, Вооруженные силы построили 650 высокотехнологичных объектов, в том числе для ядерных сил.

«Все планы выполнены, построено более трех тысяч зданий и сооружений. Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для них построено 650 высокотехнологичных объектов, в том числе для размещения ракетных комплексов "Авангард", "Ярс" и "Сармат"», - заявил Шойгу.

По словам министра, стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи наших границ, а также расширить альянс за счет Финляднии и Швеции, требует ответных мер. На северо-западе страны необходимо создать соответствующую группировку войск. Кроме того, предлагается поэтапно увеличить призывной возраст с восемнадцати до двадцати одного года, а предельный повысить до тридцати лет. Также новобранцы должны иметь возможность заключать контракты с первого дня службы.

«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллионов военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту - до 695 тысяч человек», - заявил Шойгу.

После доклада Сергея Шойгу президент еще раз взял слово и напомнил о том, что у наших стратегических противников очень давно стояла цель разобщить Россию. Путин отметил, что наша страна после развала СССР хотела стать частью так называемого «цивилизованного мира» - но, как выяснилось, Россию там никто не ждал.

«Наши геополитические соперники начали использовать все, что плохо лежит, в своих целях. Начали заниматься промыванием мозгов в странах постсоветского пространства и, прежде всего, на Украине. Причем делали это успешно и хорошо были подготовлены, поскольку еще в советские времена целые институты работали на этом направлении. После госпереворта на Украине в 2014 году... мы делали для того, чтобы выстроить братские отношения. Ничего не работало», - заявил Путин.

По словам Владимира Путина, столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно - учитывая что власть в этой стране, фактически оказалась в руках представителей радикальных движений

«Стало очевидно, уже тогда, что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежно. Вопрос только, когда это произойдет. Конечно, боевые действия, военные действия - это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», - заявил Путин.

В завершении коллегии Владимир Путин поддержал высказанные Сергеем Шойгу предложения по реформированию Вооруженных сил. Президент также сказал, что совершенствование армии будет выполняться - спокойно и без всякой суеты. И отметил, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны в ущерб гражданскому сектору экономики.

Полную запись расширенного заседания коллегии Министерства обороны России смотрите в видео к данной статье.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов.