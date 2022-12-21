Путин: ограничений по финансированию нет, страна дает все, что просит армия

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У России нет ограничений по финансированию армии, страна дает все, что она просит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Коллегии Министерства обороны.

«Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены - у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», - заявил Путин.

Также президент выразил благодарность военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине. Российский лидер отметил, что они достой выполняют свой долг.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов