Шойгу: НАТО наращивает военный потенциал у границ РФ, необходимо создать группировку войск на северо-западе страны

Министр обороны заметил, что в этих целях необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ нашей страны. Он сказал это в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер за счет создания группировки войск на северо-западе России», - заявил Шойгу.

Он добавил, что в этих целях необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет.

Кроме этого, по словам министра обороны России, надо обеспечить возможность гражданам пойти на контракт с первого дня прихода на службу.