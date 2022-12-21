Армия Путин заявил, что конфликт на Украине был неизбежен, лучше сегодня, чем завтра Алексей Курильченко Президент РФ заявил, что отдает отчет, что боевые действия связаны с потерями людей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Конфликт на Украине был неизбежен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России. «Стало очевидно - уже тогда - что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежно. Вопрос только когда это произойдет? Конечно, боевые действия, военные действия - это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в это отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», - заявил Путин. Также Путин заявил, что стратегические противники России ставят цель дезинтегрировать ее. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика