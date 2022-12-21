Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет

Шойгу заметил, что необходимо обеспечить возможность поступать на контракт с первого дня прихода на службу.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России необходимо поэтапно увеличить призывной возраст.

«При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу», - сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

Также Шойгу констатировал необходимость создать новые военные округа - Московский и Ленинградский. Все потому, что НАТО наращивает военный потенциал у границ России.

Кроме этого, министр обороны России заявил о необходимости довести численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек.