Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал
Президент РФ также поблагодарил всех военнослужащих, исполняющих свой долг на боевом посту.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.
«Вооруженные силы и боевые возможности наших Вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс мы, безусловно, будем наращивать», - сказал президент РФ на итоговой коллегии Минобороны РФ.
Кроме того, глава Российского государства поблагодарил всех военнослужащих, исполняющих свой долг на боевом посту.
Ранее российский лидер образовал рабочую группу по взаимодействию органов власти и организаций для поддержки участников спецоперации. Рабочая группа ежемесячно должна будет отчитываться по итогам проделанной работы.