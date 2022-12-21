Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал

«Вооруженные силы и боевые возможности наших Вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс мы, безусловно, будем наращивать», - сказал президент РФ на итоговой коллегии Минобороны РФ.

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