Путин: после развала СССР Россия хотела войти в «цивилизованный мир», но ее там не ждали

На Западе, по словам президента РФ, всегда боялись Россию и хотели разобщить ее.

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Россия всегда надеялась стать частью западного «цивилизованного мира», но ее там не приняли. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Минобороны России.

Лидер страны считает, что Запад ставил своей целью разобщение РФ, так как считал ее угрозой. По словам президента, большая территория страны пугала оппонентов России и им всегда хотелось ее разделить.

«Мы со своей стороны почти всегда придерживались другого подхода, других установок - мы всегда хотели быть частью этого так называемого "цивилизованного мира". И вот после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого "цивилизованного мира"», а, как выяснилось, нас там не ждали», - заявил он.

Также Путин заявил, что стратегические противники России хотят дезинтегрировать ее и ослабить.