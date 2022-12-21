Путин подчеркнул, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики

У России есть возможность совершенствовать Вооруженные силы и решать задачи по укреплению обороноспособности страны без ущерба для экономики и социальной сферы, заявил пезидент.

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Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», - сказал глава государства.

По словам президента, достигнутый уровень страны не требует этого. У России есть возможность совершенствовать Вооруженные силы и решать задачи по укреплению обороноспособности страны без ущерба для экономики и социальной сферы, добавил он.

Также Путин заявил, что уровень современных вооружений в ядерной триаде составляет 91%.