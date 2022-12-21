Армия спецоперация Путин выразил благодарность солдатам и офицерам, участвующим в спецоперации Президент и участники коллегии почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны, выразил благодарность военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине. Российский лидер отметил, что они достойно выполняют свой долг. «Прежде всего хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или в центрах подготовки личного состава. Все они выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил, если надо - прикрывают собой однополчан», - заявил Путин. Также президент и участники коллегии почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Президент РФ заявил, что на всех территориях России, включая новые, будет обеспечена безопасность. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика