Шойгу заявил, что работы по развертыванию ракет «Сармат» уже начались
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Шойгу заявил, что работы по развертыванию ракет «Сармат» уже начались
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
15:24 Армия
Шойгу: в Бердянске и Мариуполе планируется развернуть пункты базирования судов обеспечения и судоремонт ВМФ
15:21 Армия
Шойгу констатировал циничное молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских боевиков
15:17 Армия
Шойгу заявил, что на Украине России противостоят объединенные силы Запада
15:10 Армия
Путин: фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» выйдет на боевую службу уже в январе
15:09 Армия
Путин заявил, что «Сарматы» поставят на боевое дежурство уже в ближайшее время
Популярное
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Путин: Россия будет поддерживать боеготовность ядерной триады и совершенствовать ее
Путин заявил, что беспилотники в ВС РФ должны быть повсеместно
Путин подчеркнул необходимость модернизировать систему военкоматов в России
Собянин: нагрузка на московские поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила ковидный период