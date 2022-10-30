Грязный прием: как Украина и Запад готовили радиоактивную провокацию против РФ

Остановить киевских безумцев от смертельного шага сейчас могут только их хозяева, мы же можем лишь предупредить весь мир о готовящейся провокации. И потому с конца прошлой недели Москва по открытым и закрытым каналам связи распространяла информацию о планах Киева - и о том, что России все известно.

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Похоже, что киевский режим готов преступить последнюю черту. Во всяком случае, разведданные, которые сумели добыть российские спецслужбы уже не оставляют в этом никаких сомнений. Чтобы повысить градус противостояния между Россией и Западом до критических отметок, Украина готова совершить ядерный теракт на собственной территории. О том, что подготовка этой чудовищной провокации практически завершена, в начале недели заявили в российском оборонном ведомстве.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», - заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

По некоторым данным, Киев планирует взорвать «грязную бомбу» над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. «Грязная бомба» это, по сути, контейнер с радиоактивным материалом, который подрывом обычного боеприпаса, распыляется над обширной территорией. Специалисты утверждают, что таких материалов у Украины предостаточно и создать «грязную бомбу» им не составит труда.

«На территории нескольких атомных станций, которые стоят на территории Украины, этих радиоактивных отходов немеряно имеется. Там нужно-то всего несколько десятков килограмм, для того, чтобы сымитировать ядерный взрыв. Еще нужно порядка несколько сотен тонн промышленной взрывчатки. И вот это все собрать в одно место, взорвать, получится имитация ядерного взрыва», - сообщил доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков.

Ответственность за это планируют свалить на российских военных. Есть сведения, что муляж российской ракеты комплекса «Искандер» уже изготовлен специалистами Днепропетровского предприятия «Южмаш». Головную часть ракеты планировалось начинить радиоактивным материалом и взорвать над своей территорией. Якобы наши войска применили тактическое ядерное оружие на территории Украины, а ПВО удалось сбить ракету. Дальше уже по отработанной схеме: западным СМИ показывают обломки российской ракеты и требуют от США и НАТО нанести по России удар. Москва о новой задумке Киева, по словам Владимира Путина, решила открыто рассказать всему миру.

«Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой "грязной бомбой", это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали, технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать, загрузили в "Точку-У", подорвали это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать, для нас смысла нет никакого в этом - ни политического, ни военного. Нет, это же делают. И это я дал указание Шойгу позвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей», - заявил Путин.

Полученные разведданные Россия постаралась придать максимальной огласке. В течение нескольких дней министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином. Позвонил главам оборонных ведомств Франции, Турции и Великобритании. В середине недели, о планах Киева, по видеосвязи Шойгу рассказал министрам обороны Китая и Индии. Остановить Зеленского, в своем письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, призвал и постпред России при организации Василий Небензя.

«Мы призываем генерального секретаря ООН сделать все, что в его силах, чтобы не допустить этого гнусного преступления. Мы будем рассматривать использование киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма. Эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран и Россия призывает западные страны использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы тот отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности. В свете антироссийской пропагандистской кампании хотели бы подчеркнуть, что Российская Федерация не намеревалась и не намеревается использовать ядерное оружие на Украине», - заявил постпред.

В тот же день, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москве он не верит, и от лица главных хозяев киевского режима Вашингтона и Лондона, обвинил Россию в попытке усилить напряженность конфликта.

«Россия обвиняет Украину в готовности использовать грязную бомбу. Это абсурд. Это предлог, под которым Россия хочет пойти на эскалацию конфликта», - заявил Столтенберг.

Впрочем, учитывая то, что всеми процессами на Украине руководят США и НАТО, такая реакция вполне ожидаемая. Наше дело было вовремя предупредить.

«Их недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело - верить или не верить», -заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление России о том, что Украина готовит чудовищную провокацию с применением радиоактивных материалов, на Западе мгновенно перевернули с ног на голову. Это якобы Россия планирует применить грязную бомбу и свалить все на Украину. А если так, то в случае такого теракта у США и НАТО, по их версии, появляются резонные основания для полномасштабного участия в украинском конфликте. Угрозы уже звучат в адрес России. И это несмотря на то, что Москва не раз заявляла о том, не планировала и не планирует применение тактического ядерного оружия на Украине.

«Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка», - заявил президент США Джозеф Байден. «Для России будут последствия, вне зависимости от того, применит ли она грязную бомбу или ядерное оружие. Мы очень четко об этом заявили. Москва должна понимать всю глубину последствий, если она решится использовать ядерное оружие», - заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

По словам бывшего директора ЦРУ, для войны с Россией США могут наскоро создать некий новый альянс. Своеобразный «клуб русофобов». В этом случае положения, связывающие руки членам НАТО, уже не будут действовать.

«Красная линия для НАТО напрямую связана с обязательством коллективной самообороны статьи 5, то есть с нападением на страну-члена НАТО. США и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом в случае с Украиной, но не как сила НАТО, а как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами», - заявил экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.

Обвиняя в эскалации обстановки Россию, США продолжают наращивать силы вблизи российских границ. На неделе стало известно, что США решили ускорить размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных авиабомб. На базах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции они появятся не весной следующего года, как это планировалось, а уже в декабре этого. Впервые за последние 80 лет, Пентагон перекинул в Европу 101-ю воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» - почти пять тысяч человек. Их командир уже заявил, что его дивизия готова воевать на Украине. О своем желании вступить в бой с российскими войсками, в интервью британскому телевидению, заявил и капитан авианосца «Джордж Буш-старший», который сейчас находится в Средиземном море.

«Мы в любой момент готовы выполнить весь спектр морских операций, если нас направят. Мы для этого готовились все это время. Наша цель - нести мир и стабильность, мы этим занимаемся», - заявил капитан авианосца Дейв Поллард.

Призвать к здравому смыслу и понизить градус противостояния между США и Россией, попытались американские конгрессмены из левого крыла демократической партии. Три десятка парламентариев написали письмо Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией. А уже во вторник отозвали его с какой-то невнятной формулировкой. Якобы обращение было написано давно, а передано только сейчас, без дополнительных согласований. На самом же деле, конгрессменов-демократов буквально заставили отозвать требование о переговорах с Россией. За неделю до промежуточных выборов в конгресс, Байдену не нужны никакие послабления в антироссийской риторике.

«Представители Демократической партии в конгрессе получили мощнейший негативный ответ от силовиков, лоббирующих свои интересы в конгрессе. В результате они в страхе забились в угол, отказались от своих предложений и начали извиняться за призыв к дипломатии», - заявил экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард.

Все «точки над I» расставила новая версия стратегии национальной обороны, опубликованная в США на минувшей неделе, в которой Вашингтон четко обозначил своих главных врагов. Китай в документе фигурирует как «основной вызов», Россия названа «острой угрозой». 80-страничный документ полностью раскрывает карты. США боятся потерять статус мирового гегемона и готовы противостоять Китаю и России любыми средствами.

«Национальная стратегия обороны прямо называет Россию острой угрозой, и мы специально выбрали слово "острая". Российская агрессия бросает вызов нашим интересам и ценностям. И безрассудная война Путина против Украины, самая серьезная угроза европейской безопасности со времен Второй мировой войны, ясно демонстрирует это всему миру», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Россия сейчас демонстрирует всему миру маниакальное желание киевского режима устроить ядерный кризис на своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. Так было с обстрелами Запорожской АЭС, когда Киев заявлял, что это российские войска обстреливают сами себя. Тогда не вышло. Теперь новая идея - с «грязной бомбой». Лишь спустя несколько дней, после того, как Россия заявила о готовящейся провокации, МАГАТЭ объявило о решении все-таки направить на Украину своих специалистов, чтобы проверить эту информацию.

«Инспекция уже в пути, она будет на месте через пару дней. Надо нужно проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке в местах, о которых рассказывает Москва. Мы не можем бросаться в каждое место, где есть кобальт-60. В этом случае были очень четкие указания высокопоставленного представителя России о возможном неподобающем использовании ядерных материалов», - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Чтобы ответить на вопрос - вела Украина работы по грязной бомбе или нет - комиссии понадобится несколько дней. Вот только что увидят на Украине специалисты агентства? По некоторым данным, Киев сейчас спешно сворачивает проект и заметает следы. Тем более проверять специалисты агентства будут лишь некоторые предприятия, где существует возможность проведения таких работ.

«Мы уже сообщили гендиректору Гросси, что он должен быть осмотрителен. Предприятия, которые собираются посетить эксперты, не единственные, где можно создать "грязную бомбу". У Киева по-прежнему есть для этого потенциал.. Мы были бы рады ошибаться. Но мы не должны просто игнорировать подобные вещи. Они могут привести к печальным последствиям», - заявил Василий Небензя.

Вне всяких сомнений, Киев сделает все, чтобы скрыть от международной комиссии правду. И, даже если Запад, откажется от провокации с применением «грязной бомбы», сейчас на планах США и НАТО по ликвидации России как государства это никак не отразится.