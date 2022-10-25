МАГАТЭ посетит Киев и Желтые Воды на фоне сообщений о «грязной бомбе»

Предварительные итоги инспекции будут опубликованы в течение нескольких недель.

© Фото: Guo Chen, XinHua, Globallookpres

На фоне сообщений о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы» специалисты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В ближайшие дни несколько инспекторов отправятся в Киев и Желтые Воды», - заявил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам постпреда, предварительные результаты поездки будут опубликованы в течение нескольких недель, а окончательные итоги «появятся не скоро».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни на двух ядерных объектах будет проведена инспекция в рамках визита МАГАТЭ. Специалисты Международного агентства по атомной энергии осуществят соответствующую работу по запросу Киева.