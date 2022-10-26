Члены Конгресса США отозвали письмо с призывом к переговорам с РФ

Конгрессмены признали, что в современной ситуации их призыв вести диалог с Россией выглядит неоднозначно.

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Члены американского Конгресса от Демократической партии США отозвали письмо к главе государства с призывом активно вести дипломатические переговоры с Россией для скорейшего завершения конфликта на Украине. Конгрессмены объяснили, что публикация послания создала обманчивое впечатление, что некоторые демократы не одобряют масштабную поддержку Киева.

Как указала инициатор обращения в адрес президента Прамила Джайпал, послание было составлено несколько месяцев назад, хотя получило огласку лишь накануне. При этом, по ее словам, документ обнародовали без необходимых согласований, что и стало причиной недопонимания.

«В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания», - цитирует ее РИА Новости.

Джайпал отметила, что хотя в письме и утверждался базовый принцип дипломатии, в условиях сегодняшнего дня это непреднамеренно резонировало с позицией республиканцев, выступающих против активной помощи Украине. В частности, неоднозначным ситуацию сделало недавнее заявление Белого дома об отказе от диалога с РФ по украинскому вопросу без участия Киева.

«Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось», - заметила конгрессвумен Сара Джейкобс.

Она призналась, что сегодня уже не поддержала бы подобное обращение. Законодательница выразила мнение о необходимости и дальше давать Украине экономическую и военную поддержку.