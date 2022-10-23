Шойгу выразил главе МО Франции обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой»

Министры обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров выразил главе МО Франции обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«23 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу и Министра обороны Французской Республики С.Лекорню», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что министры обсудили по телефону ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.

Ранее Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с коллегой из Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Тогда переговоры проходили так же по телефонной связи.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.