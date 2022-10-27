Путин допустил, что Киев может загрузить ядерное топливо для «грязной бомбы» в «Точку-У»

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Во время беседы с журналистами на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Москве, президент России Владимир Путин допустил, что Киев может загрузить ядерное топливо для своей готовящейся «грязной бомбы» в «Точку-У».

«Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовится инцидент с так называемой "грязной бомбой". Это же просто сделать, мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали, технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать, загрузили в "Точку-У", подорвали где-то это устройство», - сказал президент.

Цель подобных действий, по словам Путина, - обвинение России в нанесении «ядерного удара». Но он подчеркнул, что делать это российской стороне не имеет никакого смысла.

Ранее Путин сообщил, что он давал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу сообщить иностранным коллегам о том, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы».