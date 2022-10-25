В стране и мире Кремль: отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности Андрей Аркадьев Дмитрий Песков указал на большую опасность, кроющуюся в реализации планов, которые зафиксированы у украинцев. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности. «Этот подход непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями. И еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации планов, которые зафиксированы у украинцев, связанных с "грязной бомбой"», - сказал представитель Кремля. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу общался по телефону с коллегами из США, Британии, Франции и Турции, предупреждая о намерении Украины применить «грязную бомбу». Между тем инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта по запросу официального Киева. О планах организации рассказал ее глава Рафаэль Гросси. Экспертное мнение и аналитика