Кремль: отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности.
«Этот подход непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями. И еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации планов, которые зафиксированы у украинцев, связанных с "грязной бомбой"», - сказал представитель Кремля.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу общался по телефону с коллегами из США, Британии, Франции и Турции, предупреждая о намерении Украины применить «грязную бомбу».
Между тем инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта по запросу официального Киева. О планах организации рассказал ее глава Рафаэль Гросси.