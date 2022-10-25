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Кремль: отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности

Андрей Аркадьев
13:18 25.10.2022
Дмитрий Песков указал на большую опасность, кроющуюся в реализации планов, которые зафиксированы у украинцев.
Кремль: отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности.

«Этот подход непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями. И еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации планов, которые зафиксированы у украинцев, связанных с "грязной бомбой"», - сказал представитель Кремля.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу общался по телефону с коллегами из США, Британии, Франции и Турции, предупреждая о намерении Украины применить «грязную бомбу».

Между тем инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта по запросу официального Киева. О планах организации рассказал ее глава Рафаэль Гросси.

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