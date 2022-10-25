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Небензя заявил, что «грязная бомба» может быть применена Киевом при поддержке Запада

Марина Крижановская
00:40 25.10.2022
Постпред России при ООН сослался на соответствующую информацию Минобороны.
Небензя заявил, что «грязная бомба» может быть применена Киевом при поддержке Запада
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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Осуществление провокации с так называемой «грязной бомбой» может произойти при поддержке стран Запада. С таким заявлением обратился постоянный представитель России при ООН Василий Небензя к генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу.

Небензя пояснил, что Минобороны РФ обладает соответствующей информацией. Часть текста данного письма приводит ТАСС.

«Наше министерство обороны также получило информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран», - сообщает агентство.

Немногим ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с коллегой из США Марком Милли. Сообщается, что стороны обсудили ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

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