МО РФ: работы по созданию «грязной бомбы» Украиной находятся на завершающей стадии
Работы по созданию Украиной «грязной бомбы», которая может быть применена для провокации против России, находятся на завершающей стадии. Над ее созданием работают две украинские организации, а Киев находится в контакте с Великобританией, обсуждая вопрос создания ядерного оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», - заявил Кириллов на брифинге.