Армия МО РФ: работы по созданию «грязной бомбы» Украиной находятся на завершающей стадии Киев также консультируется с Великобританией по вопросам создания ядерного оружия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда, Минобороны РФ Читайте нас на: Работы по созданию Украиной «грязной бомбы», которая может быть применена для провокации против России, находятся на завершающей стадии. Над ее созданием работают две украинские организации, а Киев находится в контакте с Великобританией, обсуждая вопрос создания ядерного оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», - заявил Кириллов на брифинге. © Минобороны РФ Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой МО Франции выразил обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». С аналогичным заявлением Шойгу обратился к турецкому, британскому и американскому министрам обороны. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика