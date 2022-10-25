Россия призвала генсека ООН не дать Киеву взорвать «грязную бомбу»

Постпред РФ при ООН призвал генсека организации сделать все для предотвращения провокации с «грязной бомбой».

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Российская сторона обратилась к Организации Объединенных Наций с призывом сделать все возможное, чтобы не дать Украине реализовать план с «грязной бомбой». Об этом стало известно из письма постпреда РФ в ООН Василия Небензи главе организации.

Российский представитель попросил лично генсека ООН Антониу Гутерриша приложить все силы и не допустить «гнусного преступления», на которое планирует пойти Киев. Соответствующие сведения сообщает РИА Новости.

Небензя отдельно подчеркнул, что Российская Федерация никогда не имела намерений использовать ядерное оружие на украинской территории, и в этом отношении ничего не изменилось.