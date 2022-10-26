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РИА Новости: Киев уже завершил подготовку провокации с «грязной бомбой»

Алексей Курильченко
18:49 26.10.2022
По информации источника, макет ракеты с радиоактивным зарядом могут взорвать над ЧАЭС.
РИА Новости: Киев уже завершил подготовку провокации с «грязной бомбой»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Киевский режим завершил техническую подготовку провокации с применением «грязной бомбы». Согласно информации источника, Украиной подготовлен муляж ракеты «Искандер» с радиоактивным зарядом - ее планируют сбросить на Чернобыльской АЭС, а потом заявил, что она была сбита украинским ПВО. Муляж сделан на основе ракеты «Точка-У»

«После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России», - сообщил источник РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности. Глава Минобороны России Сергей Шойгу общался по телефону с коллегами из США, Британии, Франции и Турции, предупреждая о намерении Украины применить «грязную бомбу».

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