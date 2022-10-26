РИА Новости: Киев уже завершил подготовку провокации с «грязной бомбой»

По информации источника, макет ракеты с радиоактивным зарядом могут взорвать над ЧАЭС.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Киевский режим завершил техническую подготовку провокации с применением «грязной бомбы». Согласно информации источника, Украиной подготовлен муляж ракеты «Искандер» с радиоактивным зарядом - ее планируют сбросить на Чернобыльской АЭС, а потом заявил, что она была сбита украинским ПВО. Муляж сделан на основе ракеты «Точка-У»

«После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России», - сообщил источник РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности. Глава Минобороны России Сергей Шойгу общался по телефону с коллегами из США, Британии, Франции и Турции, предупреждая о намерении Украины применить «грязную бомбу».