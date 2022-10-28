В США заявили, что РФ уничтожит «Кричащих орлов», если те придут на Украину

Если на Украину войдут американские десантники, то это приведет к эскалации конфликта Вашингтоном.

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Если престижная американская десантная дивизия «Кричащие орлы» войдет на территорию Украины, то она будет «разорвана в клочья» российскими войсками. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Если всерьез воспринимать заявления командования 101-й десантной дивизии о том, что их силы развернуты в трех милях от границы Украины и готовы ее пересечь, чтобы вступить в бой с российскими войсками? Обычно у десантников не хватает тяжелых вооружений. Легковооруженную дивизию просто разорвет в клочья тяжеловооруженная российская пехота», - написал Робертс на своем сайте.

Если такой сценарий воплотится в реальность, это приведет к эскалации конфликта со стороны Вашингтона. При этом для деэскалации конфликта на Украине Запад не предпринимает каких-либо усилий, заметил Робертс.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию Воздушно-десантных войск, известную как «Кричащие орлы». Она размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений России и НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне размещения Россия должна активнее обеспечивать свою безопасность.