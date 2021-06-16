Стратегическая стабильность, возвращение послов и кибербезопасность: итоги исторического саммита Путина и Байдена

В целом, переговоры президентов России и США заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе (она проходила почти два часа) и беседы в расширенном составе. Среди ключевых результатов: возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам. Компромиссы могут быть найдены в теме обмена осужденными. Перспективы возможного вступления Украины в НАТО затрагивались, как отметил президент, одним мазком.

Лидеры заранее договорились не проводить совместной пресс-конференции. И на своей встрече с представителями СМИ Байден отметил, что теперь у США с Россией «есть четкая база для работы и выстраивания отношений». А Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что его устроили объяснения Байдена по поводу интервью, в котором американский лидер позволил себе недипломатические высказывания. После этого Байден, кстати, в телефонном разговоре и предложил Путину встретиться лично в Европе, чтобы утрясти противоречия. То, что эта встреча все-таки состоялась - уже прорыв и возможность возобновить диалог.

«Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, для таких визитов должны созреть условия. Если бы меня спросили, каков собеседник и партнер президент Байден, то он собеседник конструктивный. Взвешенный человек, как я ожидал. Очень опытный, это сразу видно. Он вспоминал немножко о своей семье и так далее. Вспоминал, что мама ему говорила. Это, может, не имело напрямую отношения к делу, но показывает уровень его моральных ценностей. Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, и это совсем не значит, что нужно заглядывать в душу и глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Мы защищаем отношения и интересы двух наших стран, народов. И эти отношения, прежде всего, носят прагматический характер», - заявил президент РФ.

А вот и впечатление американского лидера от переговоров в Женеве.

«Тон был хороший, позитивный. Когда он не согласился, он выразился четко. Когда я не согласился, я тоже выразился четко. И все это было спокойно, в дипломатической атмосфере и нормальном тоне», - отметил президент США.

Байден преподнес в подарок Путину в Женеве очки-авиаторы и хрустальную статуэтку, сообщают в Белом доме. А Владимир Путин подарил коллеге письменный набор хохломы «Москва». Западную прессу, кстати, очень интересовал вопрос, почему Россия зачастила с военными учениями. Президент объяснил: мы это делаем на своей территории. Тогда как США действуют ровно наоборот.

«Что касается учений, мы проводим на своей территории, как и Штаты проводят на своей, но мы не проводим учения, подтаскивая свой личный состав и технику к госграницам США. К сожалению, наши американские партнеры это делают прямо сейчас, поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны, а у российской, но это тоже предмет разговоров и выяснения позиций», - подчеркнул Путин.

Беспочвенной назвал Владимир Путин и озабоченность США о милитаризации Арктики, которую якобы проводит наша страна.

Любопытная деталь: на пресс-конференцию Путина были допущены все желающие, тогда как общаться с Байденом позволили лишь американской прессе. Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Ремнев тоже сумел задать вопрос президенту России.

Вполне ожидаемо прозвучал и вопрос о несистемной оппозиции в России. Еще одной темой, как и планировалось, стала стратегическая стабильность, за которую по словам нашего президента, Россия и США несут особую ответственность.