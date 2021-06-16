СМИ: Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и солнечные очки

Джо Байден во время личной встречи с Владимиром Путиным преподнес ему подарок. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По данным телеканала, президент США подарил своему российскому коллеге очки марки Aviator и хрустальную скульптуру.

Переговоры глав государств продолжались около четырех часов. Их итоги ранее оценил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Сначала пресс-конференцию по итогам саммита провел Владимир Путин. Спустя примерно полчаса свое выступление начал Джо Байден.