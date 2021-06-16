Путин: Россия не проводит учения, подтаскивая технику к границам США

Президент России Владимир Путин пресс-конференции по итогам расширенных переговоров в Женеве заявил, что Россия не проводит военные учения, подтаскивая свою технику к границам США.

«Мы проводим учения на своей территории, так же как и США на своей территории многие учения, но мы не проводим учения, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас», – сообщил российский лидер.

Поэтому озабоченность по этому вопросу должна быть у российской стороны, а не у американской, добавил президент.

Встреча продлилась Владимира Путина и Джо Байдена в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.